25.01.2021, 14:58
В Эстонию прибыла новая партия вакцины против COVID-19
В распоряжение Департамента здоровья Эстонии доставлена новая партия вакцины против COVID-19 от производителя Pfizer/BioNTech, содержащая 11 700 доз.
В распоряжение Департамента здоровья Эстонии доставлена новая партия вакцины против COVID-19 от производителя Pfizer/BioNTech, содержащая 11 700 доз.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинировано 26 126 человек, из них 23 722 получили только первую дозу, а 2404 человек прошли вакцинацию двумя дозами.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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