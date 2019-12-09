В Эстонию на работу в KFC прибыли четыре гражданки Украины. Но необходимой регистрации у них не оказалось

”В международном мире франшизы это обычное явление. Например, когда открываются рестораны O´Learyse, то консультировать и обучать местных приезжают шведы. Также, к примеру, наши люди в качестве консультантов приезжают в другие страны Европы на открытие Vapiano. То же самое — с открытием кинотеатров Apollo в других странах, где первые месяцы местным помогают эстонские специалисты”, — сказал Дорбек.
По оценке специалиста Налогово-таможенного департамента Оскара Ыуна, в конкретном случае маловероятно, что иностранный работник прибыл в Эстонию, чтобы работать бесплатно. Он считает, что, скорее всего, речь идет о желании уклониться от уплаты налогов. ”Иностранцев, приезжающих в Эстонию в качестве временной рабочей силы, необходимо зарегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны. Работодатель должен платить им заработную плату, равную средней брутто-зарплате в стране на момент ходатайства (на данный момент — 1310 евро). Кроме того, работника необходимо зарегистрировать в трудовом регистре, а с зарплаты платить налоги на рабочую силу.
Такие случаи на границе происходят достаточно часто. По словам пресс-секретаря PPA Кристьяна Лукка, в полицейской сводке практически каждый день имеются инциденты, когда прибывшие в Эстонию граждане третьих стран не имеют для пребывания в стране достаточных оснований.
”Например, человек говорит о том, что приехал в Эстонию в качестве туриста, а в его чемодане находят рабочую одежду строителя. Или у ”туристов” нет брони в отеле или ином месте для размещения, знаний о регионе, в который они приехали, или достаточного для покрытия расходов на пребывание в стране количества денежных средств, предусмотренных законом”, — говорит он.
Если действительная цель путешествия не соответствует цели, о которой говорит человек, то ему запрещают въезд в страну и он должен вернуться на родину.
Прибывшие из Украины девушки не избежали этой участки. Они провели ночь в отеле при аэропорту и на следующий день улетели в Москву.
По данным издания, сейчас для них составляется необходимая документация, чтобы они все-таки смогли вернуться в Эстонию.
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