В Эстонию на работу в KFC прибыли четыре гражданки Украины. Но необходимой регистрации у них не оказалось

Среда. Вторая половина дня. В очереди стоят четыре девушки, прилетевшие из Киева. Настроение у них хорошее, в руках — трудовые договора. Тем не менее, у пограничника закрадываются сомнения и он решает отправить их на дополнительную проверку второго уровня.

Эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Андрус Кяспер проводит с одной из девушек беседу и приходит к выводу, что они приехали в страну через фирму-посредника. Но проблема заключается в том, что их не зарегистрировали в качестве работников. В Эстонии все краткосрочные работники из-за рубежа должны быть зарегистрированы в регистре PPA еще до того, как приступят к исполнению своих трудовых обязанностей. Из разговора и трудового договора следовало, что к работе девушка планировала приступить уже в день прибытия.

Кяспер связывается с фирмой-посредником Apollo Fresh Food OÜ, представитель которой говорит, что девушки зарплату получать не будут и приехали в Эстонии в качестве консультантов. Кяспер упоминает о трудовом договоре, на что представитель фирмы обещает разобраться в ситуации.

Руководитель по развитию Appollo Group, обладателя прав на франшизу KFC в Прибалтике, Маури Кристьян Дорбек говорит, что речь идет не о простых работниках, а о специалистах высокой квалификации, которых фирма позвала для того, чтобы они помогли обучить и проконсультировать людей на месте. Он отметил, что это распространенная мировая практика, но на вопрос о регистрации так и не ответил.