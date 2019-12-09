09.12.2019, 07:27

В Эстонию на работу в KFC прибыли четыре гражданки Украины. Но необходимой регистрации у них не оказалось

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дополнено в 11:12
Пийа Осула
EST 54
В Эстонию на работу в KFC прибыли четыре гражданки Украины. Но необходимой регистрации у них не оказалось
Ukraina pealinnast Kiievist saabunud tüdrukud olid rõõmsad, neil olid käes töölepingud.Foto: Kaader videost

Прибывающим в Таллиннский аэропорт иностранцем, к примеру, из Киева, Москвы, Стамбула или Грузии необходимо пройти паспортный контроль. Нужно не только показать документы, но и пояснить цель прибытия в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.

Среда. Вторая половина дня. В очереди стоят четыре девушки, прилетевшие из Киева. Настроение у них хорошее, в руках — трудовые договора. Тем не менее, у пограничника закрадываются сомнения и он решает отправить их на дополнительную проверку второго уровня.

Эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Андрус Кяспер проводит с одной из девушек беседу и приходит к выводу, что они приехали в страну через фирму-посредника. Но проблема заключается в том, что их не зарегистрировали в качестве работников. В Эстонии все краткосрочные работники из-за рубежа должны быть зарегистрированы в регистре PPA еще до того, как приступят к исполнению своих трудовых обязанностей. Из разговора и трудового договора следовало, что к работе девушка планировала приступить уже в день прибытия.

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Кяспер связывается с фирмой-посредником Apollo Fresh Food OÜ, представитель которой говорит, что девушки зарплату получать не будут и приехали в Эстонии в качестве консультантов. Кяспер упоминает о трудовом договоре, на что представитель фирмы обещает разобраться в ситуации.

Руководитель по развитию Appollo Group, обладателя прав на франшизу KFC в Прибалтике, Маури Кристьян Дорбек говорит, что речь идет не о простых работниках, а о специалистах высокой квалификации, которых фирма позвала для того, чтобы они помогли обучить и проконсультировать людей на месте. Он отметил, что это распространенная мировая практика, но на вопрос о регистрации так и не ответил.

”В международном мире франшизы это обычное явление. Например, когда открываются рестораны O´Learyse, то консультировать и обучать местных приезжают шведы. Также, к примеру, наши люди в качестве консультантов приезжают в другие страны Европы на открытие Vapiano. То же самое — с открытием кинотеатров Apollo в других странах, где первые месяцы местным помогают эстонские специалисты”, — сказал Дорбек.

По оценке специалиста Налогово-таможенного департамента Оскара Ыуна, в конкретном случае маловероятно, что иностранный работник прибыл в Эстонию, чтобы работать бесплатно. Он считает, что, скорее всего, речь идет о желании уклониться от уплаты налогов. ”Иностранцев, приезжающих в Эстонию в качестве временной рабочей силы, необходимо зарегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны. Работодатель должен платить им заработную плату, равную средней брутто-зарплате в стране на момент ходатайства (на данный момент — 1310 евро). Кроме того, работника необходимо зарегистрировать в трудовом регистре, а с зарплаты платить налоги на рабочую силу.

Такие случаи на границе происходят достаточно часто. По словам пресс-секретаря PPA Кристьяна Лукка, в полицейской сводке практически каждый день имеются инциденты, когда прибывшие в Эстонию граждане третьих стран не имеют для пребывания в стране достаточных оснований.

”Например, человек говорит о том, что приехал в Эстонию в качестве туриста, а в его чемодане находят рабочую одежду строителя. Или у ”туристов” нет брони в отеле или ином месте для размещения, знаний о регионе, в который они приехали, или достаточного для покрытия расходов на пребывание в стране количества денежных средств, предусмотренных законом”, — говорит он.

Если действительная цель путешествия не соответствует цели, о которой говорит человек, то ему запрещают въезд в страну и он должен вернуться на родину.
Прибывшие из Украины девушки не избежали этой участки. Они провели ночь в отеле при аэропорту и на следующий день улетели в Москву.

По данным издания, сейчас для них составляется необходимая документация, чтобы они все-таки смогли вернуться в Эстонию.

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