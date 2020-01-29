В Эстонию доставили "кусочек" смертельного коронавируса

Сразу как только китайские ученые разобрали ДНК 2019-nCoV на части и нашли там характерный именно для нового вируса ген, информацию разослали ведущим лабораториям мира. Это был как будто личный код вируса из Уханя.

Немцы на основании полученной от китайцев информации собрали в лаборатории два важных материала. Хотя о самом вирусе знают еще не всё, это первые частицы информации, которые помогут бороться с его распространением.

Во-первых, создали так называемый позитивный контрольный материал. Именно он и прибыл посылкой в тюбике, "изобретенный" неделю назад. Если картина взятого у больного анализа совпадет с контрольной пробой, действительно речь идет о начавшем распространяться из Уханя вирусе. Но только с позитивной пробой еще невозможно ничего тестировать.

Параллельно создали также копию так называемого личного кода нового вируса, то есть свойственный именно ему участок гена. Он в Эстонию еще не прибыл.

Если наступит момент, когда эстонцы должны будут исследовать возможное обнаружение коронавируса, то смешают взятый у эстонского больного вирус и "личный код" вируса. Если они совпадут, раствор начнет светиться - в прямом смысле слова. Но это увидит датчик компьютера, а не глаз человека. Это позитивный ответ, который в свою очередь сопоставят с позитивным контрольным материалом.

К концу недели в Эстонию должен прибыть и "личный код" вируса. Тогда лаборатория будет готова к распознаванию нового вируса. До тех пор за нас начеку шведы в своей лаборатории.

И не бойтесь! Ни один из этих "кусочков" нового коронавируса не заразен и не может вызвать заболевание. Поэтому их и отправляют так просто в конверте.