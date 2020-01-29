В Эстонию доставили "кусочек" смертельного коронавируса

В Эстонии еще ни у одного человека не обнаружен новый коронавирус. Но в Департамент здоровья прибыла первая частичка смертельного вируса, которую можно использовать при тестировании, пишет Eesti Ekspress.
За час до конца рабочего дня 24 января в Таллинне у здания Департамента здоровья останавливается фургон DHL. Водитель несет в здание обернутый воздушно-пузырчатой пленкой легкий конверт примерно формата А4. Через минуту или две из фойе посылку забирает работница департамента и относит ее в холодильник лаборатории инфекционных заболеваний на третьем этаже. В конверте вполне обычный пакет на молнии, в нем пластиковый тюбик с прозрачной жидкостью.
Так в Эстонию прибыл коронавирус из Уханя. Или, вернее, его кусочек. Стоит сразу подчеркнуть, что незаразный кусочек.
С коронавирусом из Уханя работают лаборатории многих стран. Если подозрение на заболевание появится в новой стране, нужно как можно быстрее установить, с чем имеют дело. А для проведения анализов нужен сравнительный материал. В последний день прошлого года Китай сообщил о быстро распространяющемся легочном заболевании, которое вызывает неизвестный вирус. Только неделю спустя, то есть 7 января, стало ясно, что это новый и доселе неизвестный родственник коронавирусов 2019-nCoV. Лечения нет, вакцины нет, но по всему миру уже 3000 зараженных, большая часть из них в Китае. Еще у приблизительно 6000 китайцев подозревают заражение.
Сразу как только китайские ученые разобрали ДНК 2019-nCoV на части и нашли там характерный именно для нового вируса ген, информацию разослали ведущим лабораториям мира. Это был как будто личный код вируса из Уханя.
Немцы на основании полученной от китайцев информации собрали в лаборатории два важных материала. Хотя о самом вирусе знают еще не всё, это первые частицы информации, которые помогут бороться с его распространением.
Во-первых, создали так называемый позитивный контрольный материал. Именно он и прибыл посылкой в тюбике, "изобретенный" неделю назад. Если картина взятого у больного анализа совпадет с контрольной пробой, действительно речь идет о начавшем распространяться из Уханя вирусе. Но только с позитивной пробой еще невозможно ничего тестировать.
Параллельно создали также копию так называемого личного кода нового вируса, то есть свойственный именно ему участок гена. Он в Эстонию еще не прибыл.
Если наступит момент, когда эстонцы должны будут исследовать возможное обнаружение коронавируса, то смешают взятый у эстонского больного вирус и "личный код" вируса. Если они совпадут, раствор начнет светиться - в прямом смысле слова. Но это увидит датчик компьютера, а не глаз человека. Это позитивный ответ, который в свою очередь сопоставят с позитивным контрольным материалом.
К концу недели в Эстонию должен прибыть и "личный код" вируса. Тогда лаборатория будет готова к распознаванию нового вируса. До тех пор за нас начеку шведы в своей лаборатории.
И не бойтесь! Ни один из этих "кусочков" нового коронавируса не заразен и не может вызвать заболевание. Поэтому их и отправляют так просто в конверте.
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