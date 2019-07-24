В Эстонию для съемок в фильме Нолана прибыл еще один знаменитый актер

Брана прибыл в аэропорт без особой шумихи. Его встречал водитель с табличкой в руках, на которой было написано "Мистер Бонд". Скорее всего, надпись "Мистер Брана" привлекла бы слишком много внимания. Почему именно Бонд? Возможно, потому что в 2017 году Брана говорил, что хотел бы сыграть антагониста суперагента.

Кеннет Брана является лауреатом премий BAFTA и "Эмми", четырежды номинировался на "Золотой глобус" и 5 раз на "Оскар". К числу самых известных его работ относятся "Убийство в "Восточном Экспрессе" (Эркюль Пуаро), "Гарри Поттер и тайная комната" (Златопуст Локонс), "Франкенштейн" (Виктор Франкенштейн) и многочисленные экранизации Шекспира. С Кристофером Ноланом Брана работал над фильмом "Дюнкерк", где сыграл коммандера Болтона.

Съмки фильма "Tenet", видимо, продолжатся и после 25 июля. В четверг киношники перестанут тревожить жителей Ласнамяэ.