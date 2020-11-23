В Эстонии запущена кампания по оказанию поддержки освобожденным из мест заключения

«Чтобы освобожденный из мест заключения человек не вернулся за решетку, он должен захотеть перевернуть новую страницу своей жизни, а мы, в свою очередь, поможем ему изменить среду, в которой он окажется после освобождения», — сказал министр юстиции Райво Аэг.

«Освободившемуся из мест заключения человеку будет оказываться помощь в поиске работы, предоставляться временное жилье и психологическая помощь посредством вспомогательной услуги при поддержке Министерства юстиции», — сказал министр.

Кампания призывает людей дать возможность бывшим заключенным, которые хотят изменить свою жизнь, а работодателей — нанимать на работу бывших заключенных. Она также нацелена на бывших заключенных, чтобы они могли больше использовать последующую поддержку и тем самым изменить свою жизнь.

«Показательно, что только 23% освобожденных из мест заключения находят работу. В то же время мы знаем, что, по крайней мере, те, кто долгое время получают вспомогательные услуги, находят работу с большей вероятностью», — подчеркнул Аэг.

Министерство юстиции с помощью партнеров по сотрудничеству организует оказание поддержки освобожденным из мест лишения свободы. Помощь представляет собой две услуги: услугу опорного лица и услугу временного жилья вместе с консультационными услугами.

Услугу опорного лица по всей Эстонии оказывают некоммерческие объединения: Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut, а также Johannes Mihkelsoni Keskus. Цель услуги опорного лица заключается в том, чтобы предоставить освобожденному из тюрьмы человеку поддержку в интеграции в общество в течение 18 месяцев. Контакт между опорным лицом и заключенным устанавливается до освобождения из тюрьмы и продолжается после освобождения. В тюрьме составляется описание потребностей выходящего из мест заключения человека и его подготовки. После освобождения из тюрьмы начинается реализация плана действий. Цель всех мероприятий — помочь вышедшему на свободу человеку избежать новых преступлений, (повторное) обучение социальным навыкам и возвращение на рынок труда.