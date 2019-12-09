В Эстонии запущен пилотный проект по обозначению начала населенного пункта

"Речь идет об обозначениях начала населенного пункта. С помощью ворот населенного пункта, резиновых островков и дополнительных дорожных знаков и разметки будет улучшена маркировка начала населенного пункта", — рассказал новостному порталу ERR эксперт по организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Эрки Вахемяэ.

По мнению специалистов, проблемой является тот факт, что начало населенного пункта зачастую обозначается либо знаком населенного пункта, либо знаком ограничения скорости. В результате водители не сбавляют скорость достаточно быстро, считают в департаменте.