В Эстонии зафиксировано восемь случаев побочного эффекта после вакцинации от COVID-19
Все случаи были легкими и проявления побочного действия прошли через несколько дней.
Все случаи были легкими и проявления побочного действия прошли через несколько дней.
В Эстонии с 27 декабря по 3 января было вакцинировано против коронавируса 2535 человек, за этот период Департамент здоровья получил восемь сообщений о побочном действии прививки.
Описанные в сообщениях побочные эффекты были слабыми и прошли за несколько дней.
В пяти случаях были описаны побочные эффекты, которые известны и присутствуют в инструкции, приложенной к лекарству:
- боль в месте укола, отек, боль в руке, в которую была сделана прививка;
- головная боль;
- боль в мышце;
- температура (ниже 38 °C), озноб;
- усталость, слабость.
Одному из вакцинированных пришлось из-за температуры и других симптомов пару дней не выходить на работу, но к сегодняшнему дню он здоров.
Одно сообщение касалось нарушения чувствительности половины лица, которое возникло спустя пять часов после прививки и уже прошло. В другом случае человек пожаловался на головокружение и нарушение равновесия, которые возникли спустя 40 минут после вакцинации и длились пять часов. В третьем случае вакцинированный почувствовал боль в горле, возникшую спустя три минуты после прививки, боль отдавалась в ухо примерно 15 минут, человек также жаловался на легкое чувство дискомфорта при глотании.
Медики отмечают, что все вакцины могут вызвать легкую местную реакцию и общие симптомы (головную боль, усталость, температуру). При необходимости эти реакции можно смягчить с помощью болеутоляющих средства или местного холодного компресса. В случае температуры и слабости следует отдохнуть. Симптомы, как правило, проходят за пару дней.
Обо всех жалобах после прививки нужно сообщать лицу, проводившему вакцинацию.
Пациент может сообщить Департаменту лекарственных средств (www.ravimiamet.ee) также о тех побочных симптомах, которые, по мнению врача, не связаны с вакциной.
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