В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Чрезвычайное положение пока объявлять не планируется

Как стало известно, речь идет о постоянном жителе Эстонии, который является гражданином Ирана.

На настоящий момент известно, что иранец сначала прилетел в Ригу из Турции, а в Турцию из Ирана. Из Риги до Эстонии мужчина доехал на автобусе. Сейчас специалисты выясняют людей, с которыми он мог контактировать.

Как сказал на пресс-конференции глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, в автобусе, в котором ехал мужчина, было 24 человека. За их здоровьем будут следить в течение 14 дней. Им рекомендовано не входить из дома и избегать социальных контактов. ”Болезнь не проявляется так быстро. В среднем на это уходит 5-7 дней”, — сказал Кадай.

По всей вероятности, мужчина заразился в Иране, где находился в длительной командировке.

Он сам позвонил по номеру 112, когда почувствовал першение в горле, и его сразу же госпитализировали и взяли анализы. Ночью пришел ответ и он оказался положительным. Утром о случившемся сообщили в автобусную фирму. К настоящему моменту все пассажиры автобуса установлены. Они инструктированы относительно дальнейших действий.

Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило отметила, что чрезвычайное положение сейчас объявлять не планируется. ”Сейчас в этом нет необходимости”, — сказала она.