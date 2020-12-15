В Эстонии зафиксирован первый случай гриппа

На прошлой неделе в Эстонии был зафиксирован первый случай гриппа, пишет Fotre.
Предыдущий сезон (2019/2020) с точки зрения заболеваемости гриппом стал одним из самых неинтенсивных за последние пять лет и заболеваемость была на очень низком уровне.
Если в сезон 2018/2019 заболело 11 917 человек, то в 2019/2020 — всего 4621, то есть на 61,2% меньше.
В прошлом сезоне из-за гриппа или вызванной им пневмонии в больницах оказался 581 человек, из которых 21 нуждался в интенсивной терапии. От осложнений умерло 12 человек.
Ранее специалисты уже отмечали тот факт, что во время эпидемии COVID-19 других вирусных заболеваний стало намного меньше.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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