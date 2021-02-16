В Эстонии зафиксировали около 600 жалоб на последствия вакцинации, один случай был серьезным

В Лекарственный департамент поступило почти 600 сообщений о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса, в одном из случаев произошла тяжелая аллергическая реакция, пишет rus.err.ee.
По данным департамента, большинство аллергических реакций были легкими, а по-настоящему серьезным оказался только один случай, сообщили во вторник утренние новости ERR.
У 32-летней женщины развилось воспаление спинного мозга после введения вакцины Pfizer-Biontech. В настоящее время женщина выздоравливает, аллергическая реакция не опасна для жизни.
Всего в Эстонии от коронавируса вакцинировано более 46 тысяч человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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