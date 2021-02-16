16.02.2021, 08:13

В Эстонии зафиксировали около 600 жалоб на последствия вакцинации, один случай был серьезным

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Eestis on tänahommikuse seisuga vaktsineeritud inimeste arvuks 46 020, neist pea pool, ehk 22 126 inimest, on saanud kätte kaks vajalikku doosi.
Eestis on tänahommikuse seisuga vaktsineeritud inimeste arvuks 46 020, neist pea pool, ehk 22 126 inimest, on saanud kätte kaks vajalikku doosi.Foto: Argo Ingver

В Лекарственный департамент поступило почти 600 сообщений о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса, в одном из случаев произошла тяжелая аллергическая реакция, пишет rus.err.ee.

По данным департамента, большинство аллергических реакций были легкими, а по-настоящему серьезным оказался только один случай, сообщили во вторник утренние новости ERR.

У 32-летней женщины развилось воспаление спинного мозга после введения вакцины Pfizer-Biontech. В настоящее время женщина выздоравливает, аллергическая реакция не опасна для жизни.

Всего в Эстонии от коронавируса вакцинировано более 46 тысяч человек.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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