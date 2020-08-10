В Эстонии за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 120 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат шести тестов оказался положительным.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 120 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат шести тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, шесть положительных результатов теста поступило в Тартумаа (четыре из них в городе Тарту). Один зафиксированный за сутки случай в Тарту связан с одним ранее зараженным, в остальных случаях источник заражения еще выясняется.
В ходе эпидемиологических исследований Департамент здоровья установил, что с очагом ночного клуба Vabank сейчас связано 37, с ночным клубом Naiiv — 18 и с ночным клубом Shooters — 15 случаев заражения.
По состоянию на утро 10 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении восемь человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек. На сегодняшний день в больницах завершено 396 случаев заболевания COVID-19 с 383 пациентами.
На сегодняшний день выздоровел 1 961 человек. Их них случай заболевания 1 487 человек (75,8%) завершен, у 475 человек (24,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено около 126 000 первичных тестов, из них 2 158, или 1,7%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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