В Эстонии за сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 515 человек. 404 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 140 новых положительных результатов теста на коронавирус, в Тартумаа — 100, Пярнумаа — 46, Ляэне-Вирумаа — 39, и Вырумаа — 29.

В Валгамаа добавился 21 новый случай, в Ярвамаа 17, Хийумаа 15 и Рапламаа 14. В Йыгевамаа, Пылвамаа и Сааремаа по 6, в Вильяндимаа два и Ляэнемаа 1. В 11 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 600,69 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,7% от общего количества сделанных тестов.

Было открыто 50 новых историй болезни с COVID-19.

Дополняется.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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