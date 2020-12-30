30.12.2020, 10:31

В Эстонии за сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 5 человек

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EST 170
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.Foto: Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6648 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 968, то есть 14,6% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 515 человек. 404 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 140 новых положительных результатов теста на коронавирус, в Тартумаа — 100, Пярнумаа — 46, Ляэне-Вирумаа — 39, и Вырумаа — 29.

В Валгамаа добавился 21 новый случай, в Ярвамаа 17, Хийумаа 15 и Рапламаа 14. В Йыгевамаа, Пылвамаа и Сааремаа по 6, в Вильяндимаа два и Ляэнемаа 1. В 11 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 600,69 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,7% от общего количества сделанных тестов.

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За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 65-летний мужчина, 68-летняя женщина, 81-летняя женщина, 88-летний мужчина и 90-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 226 человек с коронавирусом.

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