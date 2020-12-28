В Эстонии за сутки выявлено 416 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2976 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 416, то есть 14%, от общего количества тестов.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 260 человек. 208 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 72 новых положительных результатов теста на коронавирус, в Ляэне-Вирумаа — 19, в Ярвамаа — 17, а в Тартумаа — 14 новых случаев заражения. В Пярнумаа, Йыгевамаа, Рапламаа, Варумаа и Валгамаа по 4. В Вильяндимаа — 3, на Сааремаа — 2, а в Ляэнемаа и Палвамаа по одному заражению.
Еще в четырех случаях местожительства в регистре народонаселения не указано. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 558,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,9% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 28 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 431 человек.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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