В Эстонии за сутки выявлено 416 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 260 человек. 208 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 72 новых положительных результатов теста на коронавирус, в Ляэне-Вирумаа — 19, в Ярвамаа — 17, а в Тартумаа — 14 новых случаев заражения. В Пярнумаа, Йыгевамаа, Рапламаа, Варумаа и Валгамаа по 4. В Вильяндимаа — 3, на Сааремаа — 2, а в Ляэнемаа и Палвамаа по одному заражению.

Еще в четырех случаях местожительства в регистре народонаселения не указано. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 558,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,9% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 28 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 431 человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!