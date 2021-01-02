В Эстонии за сутки выявлено 383 новых случая заражения коронавирусом, умерли 7 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 198 человек. 1611 новый случай в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 72, Ляэне-Вирумаа — 19, Тартумаа — 17, Вильяндимаа — 13 и Вырумаа — 11 новых положительных результатов теста на коронавирус.

В Пылвамаа добавилось 9 случаев, Валгамаа — 7, Пярнумаа — 6, на Хиймаа и в Ярвамаа по 5, в Йыгевамаа и Рапламаа по три. В случае 15 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 569,61 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,3% % от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 2 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 395 человек с коронавирусной инфекцией. Скончались 7 человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!