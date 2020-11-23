В Эстонии за сутки выявлено 232 новых случая коронавируса, четыре человека скончались

За последние сутки в Эстонии коронавирус унес жизни четырех человек.Всего в Эстонии умерло 92 человека с коронавирусом.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 138 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 36 новых случаев заражения. В Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа по 4, в Рапламаа - 3.

В Ляэнемаа, Пярнумаа, Пылвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа по два. В Ярвамаа, Валгамаа, Сааремаа по 1. В двух коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 278,64 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 23 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 154 человека.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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