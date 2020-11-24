24.11.2020, 10:14

В Эстонии за сутки выявлено 204 новых случая COVID-19

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmineFoto: Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 4090 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых 204 оказались положительными, пишет RusERR.

Доля положительных тестов составила около 5% от общего числа протестированных.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа - 132, в том числе 97 в Таллинне.

204 новых выявленных случая за сутки стали самым низким показателем с 17 ноября.

По данным Департамента здоровья на утро 24 ноября, число госпитализированных с COVID-19 составляет 147 человек. За сутки число госпитализированных сократилось на семь человек.

Будет дополнено.

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