В Эстонии за сутки выявлено 204 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 4090 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых 204 оказались положительными, пишет RusERR.
Доля положительных тестов составила около 5% от общего числа протестированных.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа - 132, в том числе 97 в Таллинне.
204 новых выявленных случая за сутки стали самым низким показателем с 17 ноября.
По данным Департамента здоровья на утро 24 ноября, число госпитализированных с COVID-19 составляет 147 человек. За сутки число госпитализированных сократилось на семь человек.
Будет дополнено.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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