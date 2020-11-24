В Эстонии за сутки выявлено 204 новых случая COVID-19

Доля положительных тестов составила около 5% от общего числа протестированных.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев выявлено в Харьюмаа - 132, в том числе 97 в Таллинне.

204 новых выявленных случая за сутки стали самым низким показателем с 17 ноября.

По данным Департамента здоровья на утро 24 ноября, число госпитализированных с COVID-19 составляет 147 человек. За сутки число госпитализированных сократилось на семь человек.

Будет дополнено.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!