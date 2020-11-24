В Эстонии за сутки выявлено 204 новых случая COVID-19, двое пациентов скончались

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 126 человек. В Ида-Вирумаа добавился 31 новый положительны результат теста, в Тартумаа — 15.

В Пярнумаа и Вильяндимаа по 5 новых зараженных, в Ляэнемаа — 4.

Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа добавилось по четыре новых случая заражения, в Рапламаа — три случая. В Ляэнемаа, Пярнумаа, Пыльвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа — по два новых случая, в Ярвамаа, Валгамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. Еще в двух случаях местожительства в Регистре населения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 278,64 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.

В Пярнумаа, Пылвамаа, Вильяндимаа, Вырумаа, Йыгевамаа, Рапламаа, Валгамаа и Пылвамаа по два. В Ярвамаа, Вырумаа, Сааремаа и Хийумаа по 1.

Еще в шести случаях местожительства в Регистре населения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 284,13 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,2% от общего количества сделанных тестов.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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