В Эстонии за сутки выявлено 204 новых случая COVID-19, двое пациентов скончались

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 126 человек. В Ида-Вирумаа добавился 31 новый положительны результат теста, в Тартумаа — 15.
В Пярнумаа и Вильяндимаа по 5 новых зараженных, в Ляэнемаа — 4.
Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа добавилось по четыре новых случая заражения, в Рапламаа — три случая. В Ляэнемаа, Пярнумаа, Пыльвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа — по два новых случая, в Ярвамаа, Валгамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. Еще в двух случаях местожительства в Регистре населения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 278,64 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.
В Пярнумаа, Пылвамаа, Вильяндимаа, Вырумаа, Йыгевамаа, Рапламаа, Валгамаа и Пылвамаа по два. В Ярвамаа, Вырумаа, Сааремаа и Хийумаа по 1.
Еще в шести случаях местожительства в Регистре населения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 284,13 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,2% от общего количества сделанных тестов.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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