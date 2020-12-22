В Эстонии за сутки выявили 567 новых случаев заражения коронавирусом, умерли шесть заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 362 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 277 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 97, в Тартумаа — 28, в Рапламаа — 19, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Вильяндимаа — 11 и в Пярнумаа — 10 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Ляэнемаа прибавилось шесть, в Пылвамаа — четыре и в Валгамаа — три новых положительных результата теста. В уездах Йыгевамаа и Сааремаа прибавилось по одному новому зараженному. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 537,18 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9,8%.

По состоянию на утро 22 декабря в больницах находится 362 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании 18 пациентов. Домой выписали 33 человек, 11 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение и трех человек — в другую больницу (одного внесли задним числом). Новых историй болезни COVID-19 открыли 40.

По уточненной информации за сутки умерло шесть зараженных коронавирусом: 64-летняя женщина, 76-летняя женщина, 81-летняя женщина, 82-летняя женщина, 88-летняя женщина и 88-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 187 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 175 историй болезни COVID-19 с 1 151 пациентом. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 22 декабря выздоровело 13 824 человека. Из них история болезни 10 429 человек (75,4%) завершена, у 3 395 человек (24,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.