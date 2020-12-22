В Эстонии за сутки выявили 567 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 362 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 277 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 97, в Тартумаа — 28, в Рапламаа — 19, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Вильяндимаа — 11 и в Пярнумаа — 10 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Ляэнемаа прибавилось шесть, в Пылвамаа — четыре и в Валгамаа — три новых положительных результата теста. В уездах Йыгевамаа и Сааремаа прибавилось по одному новому зараженному. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 537,18 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9,8%.

По состоянию на утро 22 декабря в больницах находится 362 пациента с COVID-19, за сутки умерло пять зараженных коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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