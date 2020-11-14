В Эстонии за сутки выявили 265 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5 805 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 265, то есть 4,6% от общего количества тестов.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 156 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 61 новый зараженный. В Тартумаа прибавилось 17 новых случаев, в Пярнумаа — 8 и Хийумаа — 4. В Рапламаа поступило 3, в Вильяндимаа — двое новых заболевших.
В Ярва, Йыгева, Ляэне, Ляэне-Вирум и Вырумаа по одному. В Валгамаа прибавилось 4, Вильяндимаа и Йыгевамаа — по три новых заболевших. В девяти положительных случаях уезд в регистре народонаселения не указан.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 188,49 случая на 100 000 жителей, а доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,4% от общего количества сделанных тестов.
В связи с широким распространением коронавируса в Эстонии сложилась чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Количество пациентов на больничном лечении стремительно растет. Правительство объявило о новых мерах по предотвращению распространения коронавируса. Более подробную информацию можно найти на веб-странице правительства.
При первой же возможности сдайте тест! Даже если у вас есть лишь небольшие симптомы, обратитесь к семейному врачу или позвоните по телефону 1220.
Будучи близкоконтактным, оставайтесь дома! Все люди, находившиеся с больным в тесном контакте, то есть ближе чем на 2 метра в течение как минимум 15 минут, должны оставаться дома. Продолжительность карантина для близкоконтактного может быть сокращена, если он сдаст тест на коронавирус не ранее, чем на 10-й день, и если результат окажется отрицательным, или если врач подтвердит, что человек не заразен.
На этой неделе стартовала социальная кампания «Сохраним жизнь в Эстонии открытой!», направленная на повышение социальной ответственности, и которая призывает людей соблюдать пять основных правил: больным оставаться дома, соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки и загрузить на свой телефон приложение HOIA.
Загрузите приложение HOIA
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 182 510 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 343 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 189.
На странице koroonatestimine.ee/ru/ сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Медицинский блогер честно высказался о Малышевой
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели