В Эстонии за сутки выявили 265 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5 805 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 265, то есть 4,6% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 156 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 61 новый зараженный. В Тартумаа прибавилось 17 новых случаев, в Пярнумаа — 8 и Хийумаа — 4. В Рапламаа поступило 3, в Вильяндимаа — двое новых заболевших.

В Ярва, Йыгева, Ляэне, Ляэне-Вирум и Вырумаа по одному. В Валгамаа прибавилось 4, Вильяндимаа и Йыгевамаа — по три новых заболевших. В девяти положительных случаях уезд в регистре народонаселения не указан.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 188,49 случая на 100 000 жителей, а доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,4% от общего количества сделанных тестов.

В связи с широким распространением коронавируса в Эстонии сложилась чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Количество пациентов на больничном лечении стремительно растет. Правительство объявило о новых мерах по предотвращению распространения коронавируса. Более подробную информацию можно найти на веб-странице правительства.

При первой же возможности сдайте тест! Даже если у вас есть лишь небольшие симптомы, обратитесь к семейному врачу или позвоните по телефону 1220.

Будучи близкоконтактным, оставайтесь дома! Все люди, находившиеся с больным в тесном контакте, то есть ближе чем на 2 метра в течение как минимум 15 минут, должны оставаться дома. Продолжительность карантина для близкоконтактного может быть сокращена, если он сдаст тест на коронавирус не ранее, чем на 10-й день, и если результат окажется отрицательным, или если врач подтвердит, что человек не заразен.

На этой неделе стартовала социальная кампания «Сохраним жизнь в Эстонии открытой!», направленная на повышение социальной ответственности, и которая призывает людей соблюдать пять основных правил: больным оставаться дома, соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки и загрузить на свой телефон приложение HOIA.