23.03.2020, 11:13

В Эстонии за сутки делается тысяча анализов на коронавирус. Не исключено, что людей будут ставить в очередь

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Раймо Поом, Eesti Päevaleht
EST
В Эстонии за сутки делается тысяча анализов на коронавирус. Не исключено, что людей будут ставить в очередь
Argo Ingver

Как будет работать с этой недели система сдачи анализов? Координатор проекта частных медучреждений по тестированию на коронавирус Тынис Аллик рассказал обо всем подробно.

Тынис Аллик Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас пообещал, что вскоре за сутки будут делать тысячу анализов на коронавирус. Уже на начавшейся неделе?

Да, пятница уже это показала. В пятницу поступило от семейных врачей почти 700 направлений. (Пробы взяли у 679 человек, и по состоянию на воскресенье ответы были уже по 551 человеку - ред.) Поскольку направления выдавались весь день, то объем работы по взятию анализов был распределен на пятницу и субботу. Затем возникла небольшая пауза, так как в субботу семейные врачи направления не выдавали, они на выходных не работают. Поэтому в воскресенье мы даже не открыли утром все пункты (хотя готовность для этого была - ред.)

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В рабочие дни начавшейся недели число направлений, выписываемых семейными врачами, может возрасти даже выше тысячи. Это зависит и от общей заболеваемости верхних дыхательных путей (острые респираторные вирусные инфекции - ОРВИ - ред.), потому что, в принципе, все люди с этими симптомами должны бы получить разрешение на анализ. В обычные годы в Эстонии в период гриппа в неделю в среднем насчитывается 3500 - 4000 заболевших. В этом смысле наша система способна справиться. Но, видимо, поначалу могут пойти и заболевшие с прошлых недель, из-за чего спрос на услугу будет более значительным.

А материалов для производства тестов и средств личной защиты хватит? На какую перспективу вы обеспечены? В пятницу, кажется, вы получили 20 000 тестов, значит ли это, что вы сможете тестировать 20 дней?

Да, 20 дней, если будем делать тысячу анализов в день. Но пока было всё-таки меньше. У компании Synlab подтвержден заказ на 80 000 тестов. Лаборатория работает ежедневно, чтобы гарантировать доставку этого количества. Однако проект тестирования правительство подтвердило сейчас на один месяц. В ближайшее время правительство, исходя из результатов, примет решение - продлить его или как=то изменить.

А если конкретнее, месяц - это до какого числа?

Четыре недели. Мы начали в четверг, 19 марта, отсюда отсчитываем. На этот срок был сверстан бюджет, который правительство утвердило.

Как обстоят дела со средствами личной защиты?

У всех связанных с этой услугой операторов существует обязанность самостоятельно обеспечивать себя средствами защиты. Они есть. Мы постоянно следим, на какой срок хватит запасов, и сейчас можно сказать, что первый месяц закрыт. В то же время работаем для того, чтобы пополнить запасы.

В пунктах пропуска расход снаряжения не очень большой. Там не меняют скафандры и респираторы после каждого человека. Единственное, что меняют - перчатки. Но вот посещения на дому - более затратны, потому что после каждого визита сестра меняет всё свое защитное снаряжение. Вопрос не столько в расходах, сколько в том, что количество защитных средств ограничено. Поэтому только уже исходя из этого мы не можем предоставить эту услугу в больших масштабах.

Сейчас самая большая забота - средства защиты?

Да. Тема тестирования - это меньшая проблема. Известно же, что и больницы средствами защиты на длительный срок не обеспечены, для них это более серьезная проблема, и этим занимаются. Но дело не том, что эти средства невозможно заказать, а в том, что они не доставляются. Есть предложения, есть производители, но вопрос в том, как товар из Европы привезти в Эстонию. Часть коридоров закрывается, часть отрывается. Надеюсь, что какие-то варианты всё же появятся.

Сколько стоит проверка одной пробы? Стоимость одного теста - 66,06 евро. Сюда входит плата за материалы, взятие анализа, транспорт, услуги лаборатории и за общение с клиентом.

Как решен следующий вопрос: взятие анализа, подтверждающего выздоровление?Заболевшего человека можно же назвать здоровым только после нового теста. Как с этим?

В этих процессах мы руководствуемся планом действий Департамента здоровья. Наше предложение - делать повторный тест, но по этому поводу с правительством еще договоренности нет. Если на это будет подтверждение, то мы сможем таким же образом через семейных врачей оказывать данную услугу.

Но тем, кто находится на передовой, сотрудникам экстренных служб, возвращение которых на работу имеет критическое значение, мы начнем эту услугу оказывать. Тогда они смогут сократить время карантина и быстрее вернуться на работу.

Кроме обычных людей, которые получают направление на тест от семейного врача, есть довольно много тех, у кого есть преимущественное право на проведение анализа. Это не может привести к ситуации, когда на следующей неделе будет еще больший наплыв, и часть людей с направлением от семейного врача не смогут быстро пройти тест, поскольку будет превышен порог в 1000 анализов?

Да, теоретически это возможно, что количество людей в приоритетных группах быстро вырастет, мы достигнем пределов наших возможностей и начнем ставить людей в очередь. Это означает: если человек получил сегодня направление семейного врача, то возможность пройти тест будет завтра или послезавтра. Но я не думаю, что приоритетные группы полностью застопорят тестирование, поэтому что их число невелико.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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