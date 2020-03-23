В Эстонии за сутки делается тысяча анализов на коронавирус. Не исключено, что людей будут ставить в очередь

Да, 20 дней, если будем делать тысячу анализов в день. Но пока было всё-таки меньше. У компании Synlab подтвержден заказ на 80 000 тестов. Лаборатория работает ежедневно, чтобы гарантировать доставку этого количества. Однако проект тестирования правительство подтвердило сейчас на один месяц. В ближайшее время правительство, исходя из результатов, примет решение - продлить его или как=то изменить.

А если конкретнее, месяц - это до какого числа?

Четыре недели. Мы начали в четверг, 19 марта, отсюда отсчитываем. На этот срок был сверстан бюджет, который правительство утвердило.

Как обстоят дела со средствами личной защиты?

У всех связанных с этой услугой операторов существует обязанность самостоятельно обеспечивать себя средствами защиты. Они есть. Мы постоянно следим, на какой срок хватит запасов, и сейчас можно сказать, что первый месяц закрыт. В то же время работаем для того, чтобы пополнить запасы.

В пунктах пропуска расход снаряжения не очень большой. Там не меняют скафандры и респираторы после каждого человека. Единственное, что меняют - перчатки. Но вот посещения на дому - более затратны, потому что после каждого визита сестра меняет всё свое защитное снаряжение. Вопрос не столько в расходах, сколько в том, что количество защитных средств ограничено. Поэтому только уже исходя из этого мы не можем предоставить эту услугу в больших масштабах.

Сейчас самая большая забота - средства защиты?

Да. Тема тестирования - это меньшая проблема. Известно же, что и больницы средствами защиты на длительный срок не обеспечены, для них это более серьезная проблема, и этим занимаются. Но дело не том, что эти средства невозможно заказать, а в том, что они не доставляются. Есть предложения, есть производители, но вопрос в том, как товар из Европы привезти в Эстонию. Часть коридоров закрывается, часть отрывается. Надеюсь, что какие-то варианты всё же появятся.

Сколько стоит проверка одной пробы? Стоимость одного теста - 66,06 евро. Сюда входит плата за материалы, взятие анализа, транспорт, услуги лаборатории и за общение с клиентом.

Как решен следующий вопрос: взятие анализа, подтверждающего выздоровление?Заболевшего человека можно же назвать здоровым только после нового теста. Как с этим?