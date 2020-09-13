В Эстонии за сутки 21 новый случай COVID-19, больше всего заболевших в Таллинне(5)
За минувшие сутки в Эстонии был выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом.
Кумулятивная заболеваемость составляет 22,80 случаев на 100 000 жителей.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов выявлено в Харьюмаа, где коронавирус был диагностирован у 14 человек (12 в Таллинне). В Ида-Вирумаа прибавилось четыре новых случаев коронавируса, в Йыгевамаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа по одному.
Один случай заражения в Таллинне был завезен из Венгрии, три случая связаны с близкими контактами. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.
В период с 11 по 12 сентября два случая заражения привозные - Россия и Украина.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся шесть активных очагов, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 16, с очагом вечеринки Церкви мормонов, состоявшейся 21 августа, – 10, с очагом Gourmet Coffee – 21, и с так называемым музыкальном очагом – 7 человек. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев. Добавилась вспышка в детском саду: заболели восемь человек, из них четыре ребенка и четверо взрослых (три воспитателя/помощника воспитателя и один родитель).
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1004 человека, из которых 184 больны.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Как остановить распространение коронавируса?
Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
Необходимо соблюдать гигиену рук — другими словами, руки нужно часто мыть.
Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 113 588 раз, 30 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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