В Эстонии за сутки 21 новый случай COVID-19, больше всего заболевших в Таллинне

Кумулятивная заболеваемость составляет 22,80 случаев на 100 000 жителей.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов выявлено в Харьюмаа, где коронавирус был диагностирован у 14 человек (12 в Таллинне). В Ида-Вирумаа прибавилось четыре новых случаев коронавируса, в Йыгевамаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа по одному.

Один случай заражения в Таллинне был завезен из Венгрии, три случая связаны с близкими контактами. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.

В период с 11 по 12 сентября два случая заражения привозные - Россия и Украина.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся шесть активных очагов, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 16, с очагом вечеринки Церкви мормонов, состоявшейся 21 августа, – 10, с очагом Gourmet Coffee – 21, и с так называемым музыкальном очагом – 7 человек. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев. Добавилась вспышка в детском саду: заболели восемь человек, из них четыре ребенка и четверо взрослых (три воспитателя/помощника воспитателя и один родитель).

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1004 человека, из которых 184 больны.

Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.

Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук — другими словами, руки нужно часто мыть.