02.07.2020, 15:51

В Эстонии за принятие поправок к Конституции РФ проголосовало 6747 человек, против — 733

 (30)
EST 2
Eelhääletamine Vene saatkonnas
Eelhääletamine Vene saatkonnasFoto: Madis Veltman

1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Граждане РФ голосовали и в Эстонии.

В итоге всего в Эстонии проголосовало 7 526 граждан России, проживающих или находящихся в стране: из них за принятие поправок высказались 6 747 человек (89,65%), против — 733 (9,74%), недействительными признаны 46 бюллетеней.

Столь же убедительная поддержка в пользу обновления основного закона Российской Федерации была продемонстрирована практически во всех регионах России.

Посольство выражает глубокую признательность всем тем, кто несмотря на имевшие место в эти дни неблагоприятные факторы, обусловленные как непогодой, так и связанными с пандемией коронавируса рисками для здоровья, в ходе голосования в Таллине и Нарве также поддержал внесенные поправки, обеспечив придание им высших конституционных гарантий.

Читайте также: