В Эстонии за принятие поправок к Конституции РФ проголосовало 6747 человек, против — 733(20)
1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Граждане РФ голосовали и в Эстонии.
1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Граждане РФ голосовали и в Эстонии.
В итоге всего в Эстонии проголосовало 7 526 граждан России, проживающих или находящихся в стране: из них за принятие поправок высказались 6 747 человек (89,65%), против — 733 (9,74%), недействительными признаны 46 бюллетеней.
Столь же убедительная поддержка в пользу обновления основного закона Российской Федерации была продемонстрирована практически во всех регионах России.
Посольство выражает глубокую признательность всем тем, кто несмотря на имевшие место в эти дни неблагоприятные факторы, обусловленные как непогодой, так и связанными с пандемией коронавируса рисками для здоровья, в ходе голосования в Таллине и Нарве также поддержал внесенные поправки, обеспечив придание им высших конституционных гарантий.
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