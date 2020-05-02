В Эстонии за последние сутки от коронавируса скончался один человек

По данным Регистра народонаселения четыре новых случая заболевания добавилось в Таллинне (Харьюмаа), на сегодняшний день в Таллинне в общей сложности 454 позитивных результата тестов). Один позитивный результат теста был в Ляэнемаа.

По состоянию на утро 2 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 74 пациента, из которых 7 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 244 человек, закончено 256 случаев болезни (уточнение — по состоянию на вчера домой было выписано 240 человек, закончено 252 случая болезни). В последние сутки умер 82-летний мужчина, которые находился на лечении в Пярнуской больнице. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 53 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано 54 464 теста, из них 1699, т.е. 3,1 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно посмотреть на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.

Запрещены все общественные сборы, киносеансы, мероприятия в ночных клубах, представления, концерты и конференции, а также спортивные и подвижные мероприятия. Также запрещено посещать музеи и другие выставочные центры.

Запрет на посещение распространяется на предназначенные для общественного пользования спортивные залы, тренажерные залы, сауны, СПА, спортивные клубы, бассейны, водные центры, дневные центры, казино и залы с игровыми автоматами, кальянные, развлекательные и увеселительные заведения и детские игровые комнаты.

Уличные тренажерные площадки и музеи на свежем воздухе откроются 2 мая, когда будет разрешено также проводить спортивные мероприятия на улице.

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