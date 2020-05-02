В Эстонии за последние сутки от коронавируса скончался один человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 697 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,7 %, т.е. 5 тестов показали позитивный результат.
По данным Регистра народонаселения четыре новых случая заболевания добавилось в Таллинне (Харьюмаа), на сегодняшний день в Таллинне в общей сложности 454 позитивных результата тестов). Один позитивный результат теста был в Ляэнемаа.
По состоянию на утро 2 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 74 пациента, из которых 7 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 244 человек, закончено 256 случаев болезни (уточнение — по состоянию на вчера домой было выписано 240 человек, закончено 252 случая болезни). В последние сутки умер 82-летний мужчина, которые находился на лечении в Пярнуской больнице. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 53 человек.
В Эстонии в общей сложности сделано 54 464 теста, из них 1699, т.е. 3,1 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно посмотреть на сайте www.koroonakaart.ee/ru.
Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.
Запрещены все общественные сборы, киносеансы, мероприятия в ночных клубах, представления, концерты и конференции, а также спортивные и подвижные мероприятия. Также запрещено посещать музеи и другие выставочные центры.
Запрет на посещение распространяется на предназначенные для общественного пользования спортивные залы, тренажерные залы, сауны, СПА, спортивные клубы, бассейны, водные центры, дневные центры, казино и залы с игровыми автоматами, кальянные, развлекательные и увеселительные заведения и детские игровые комнаты.
Уличные тренажерные площадки и музеи на свежем воздухе откроются 2 мая, когда будет разрешено также проводить спортивные мероприятия на улице.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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