В Эстонии за два месяца зарегистрировано девять случаев заболевания корью

Причина — отказ от вакцинации. Как сказала советник департамента по эпидемиологической готовности Ирина Донченко, ситуация с корью во всем мире по-прежнему вызывает беспокойство. Данные Всемирной организации здоровья свидетельствуют, что в прошлом году в европейском регионе утроилось количество заболеваний корью. Всего зарегистрировали 82 000 случаев. Умерли 72 человека.