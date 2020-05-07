07.05.2020, 21:09

В Эстонии выздоровели после положительного теста на коронавирус 704 человека


EST
В Эстонии выздоровели после положительного теста на коронавирус 704 человека
pixabay.com

По состоянию на сегодняшний день, из числа инфицированных COVID-19 (по результатам тестирования), выздоровели, согласно данным инфосистемы здоровья, 704 человека. Подтверждение о выздоровлении со стороны врачей ждут еще 453 случая.

Выздоровевшими считаются те люди, в отношении которых соответствующую отметку в инфосистеме сделал врач.

Упомянутые 453 случая - это те больные, со дня положительного теста которых прошло больше 28 дней, и они не находятся в данный момент на больничном лечении. Историю болезни закрывает врач.

Всего на сегодняшний день положительные результаты анализа на коронавирус получили в Эстонии 1720 человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: