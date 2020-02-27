В Эстонии выявлены еще восемь человек с подозрением на коронавирус

Департамент здоровья сегодня выявил у девяти человек симптомы нового китайского коронавируса. Анализ одного из проверенных оказался позитивным, еще восемь человек находятся под вопросом.
Сегодня стали известны два результата анализов. Во втором сомнительном случае, к счастью, подозрения не подтвердились.
Результаты еще восьми проб станут известны завтра утром. В том числе и человека, которого сегодня увезли в больницу из зала обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне на улице Таммсааре.
Остальные люди с характерными для коронавируса симптомами дожидаются результатов в больнице.
Согласно действующим правилам, анализы берут только у тех лиц, у которых проявились признаки болезни.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вылечившегося от ОРВИ гражданина Китая убили в Курской области
Радимов высказался о ситуации с Кокориным
Туктамышева: трудно быть с богатым мужчиной
Возрождении легенды: «Волгу» возвращают на конвейер