В Эстонии выявлены еще восемь человек с подозрением на коронавирус

Сегодня стали известны два результата анализов. Во втором сомнительном случае, к счастью, подозрения не подтвердились.

Результаты еще восьми проб станут известны завтра утром. В том числе и человека, которого сегодня увезли в больницу из зала обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне на улице Таммсааре.

Остальные люди с характерными для коронавируса симптомами дожидаются результатов в больнице.

Согласно действующим правилам, анализы берут только у тех лиц, у которых проявились признаки болезни.

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