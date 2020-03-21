В Эстонии выявлено уже 306 зараженных коронавирусом: 14 человек в больнице

Департамент здоровья, Министерство социальных дел и государство в целом работают во имя того, чтобы поставить в Эстонию больше средств личной защиты. Эстония участвует в общем госзаказе Европейской комиссии, в рамках которого закупаются респираторные защитные средства, перчатки, защитные костюмы и очки. По плану Европейской комиссии госзаказ может сдвинуться на май месяц.

Кроме того, Департамент здоровья заключил два договора, по одному в начале марта заказали 50 000 респираторов FFP3 и дополнительно к ним еще 85 000 респираторов FFP3. Рамочный договор сроком на полгода позволит заказать до 260 000 масок.

В конце марта нам должны прийти 200 000 трехслойных хирургических масок, но мы должны учитывать, что срок поставки будет продлен. Также идут переговоры с поставщиками FFP2, и мы делаем все, чтобы они были доставлены в ближайшее время в Эстонию. Департамент здоровья в основном получает средства личной защиты через эстонских поставщиков, а также китайских производителей. К сожалению, мы должны считаться с тем, что в нынешней ситуации у логистических предприятий могут быть различные проблемы и сроки поставок заказов могут задерживаться.

При проявлении симптомов (кашель, температура) нужно звонить своему семейному врачу или на инфотелефон семейных врачей 1220, где проинструктируют в дальнейших действиях. По вопросам, связанным с темой коронавируса, можно круглосуточно бесплатно обращаться на инфолинию центра тревоги 1247. В больницах и домах попечения начиная со вчерашнего дня можно общаться с душепопечителем по телефону.

При затруднении дыхания или недостатке кислорода нужно звонить по номеру экстренной помощи112.

Необходимость тестирования оценивает врач, и тест делается при наличии медицинских показаний. Если человек заболел, он должен в любом случае оставаться дома и по возможности оповестить о заболевании людей, с которыми он в последние дни контактировал. При легких симптомах, таких как кашель, небольшая температура, нужно оставаться дома и при необходимости снимать симптомы безрецептурными лекарствами.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!