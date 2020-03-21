21.03.2020, 11:50

В Эстонии выявлено уже 306 зараженных коронавирусом: 14 человек в больнице

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Kristiine Gümnaasiumi desinfitseerimine
Kristiine Gümnaasiumi desinfitseerimineFoto: Tiit Blaat

По состоянию на утро 21 марта, в Эстонии было диагностировано 306 случаев заражения коронавирусом, из которых 50 случаев — это люди в возрасте 60 лет и старше. За сутки было сделано 308 тестов, из которых 23 были позитивными. С 31 января в Эстонии было сделано 2812 тестов.

У большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы, госпитализировано 14 человек. На данный момент никто из больных коронавирусом не нуждается в интенсивном лечении. Карта заражений коронавирусом по данным в Эстонии находится на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart (В браузере Internet Explorer страница не отображается корректно).

Тесты делают прежде всего тяжело больным и людям, которые входят в группы риска, в т.ч. пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Решение о необходимости проведения теста принимает семейный врач, которые направляет пациента на тестирование. Семейным врачи даны инструкции, но окончательное решение — это всегда медицинское решение врача, которое он принимает, зная пациентов из своего списка, учитывая симптомы пациента, его общее состояние здоровья и все сопутствующие заболевания.

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Тест по выбору делается также работникам здравоохранения и попечительских учреждений, для того, чтобы не возникло распространение вируса в медицинских и попечительских учреждениях, а также работникам полиции, Спасательного департамента и другим людям, которые связаны с предотвращением распространения COVID-19, которые в связи с характером своей работы могут представлять опасность для групп риска.

В связи с перегруженностью центра спасения и скорой помощи, на скорой помощи теперь могут работать также бригады из двух человек. Это даст возможность сэкономить силы работников центра спасения и скорой помощи, чья нагрузка в последнее время существенно выросла.

Департамент здоровья, Министерство социальных дел и государство в целом работают во имя того, чтобы поставить в Эстонию больше средств личной защиты. Эстония участвует в общем госзаказе Европейской комиссии, в рамках которого закупаются респираторные защитные средства, перчатки, защитные костюмы и очки. По плану Европейской комиссии госзаказ может сдвинуться на май месяц.

Кроме того, Департамент здоровья заключил два договора, по одному в начале марта заказали 50 000 респираторов FFP3 и дополнительно к ним еще 85 000 респираторов FFP3. Рамочный договор сроком на полгода позволит заказать до 260 000 масок.

В конце марта нам должны прийти 200 000 трехслойных хирургических масок, но мы должны учитывать, что срок поставки будет продлен. Также идут переговоры с поставщиками FFP2, и мы делаем все, чтобы они были доставлены в ближайшее время в Эстонию. Департамент здоровья в основном получает средства личной защиты через эстонских поставщиков, а также китайских производителей. К сожалению, мы должны считаться с тем, что в нынешней ситуации у логистических предприятий могут быть различные проблемы и сроки поставок заказов могут задерживаться.

При проявлении симптомов (кашель, температура) нужно звонить своему семейному врачу или на инфотелефон семейных врачей 1220, где проинструктируют в дальнейших действиях. По вопросам, связанным с темой коронавируса, можно круглосуточно бесплатно обращаться на инфолинию центра тревоги 1247. В больницах и домах попечения начиная со вчерашнего дня можно общаться с душепопечителем по телефону.

При затруднении дыхания или недостатке кислорода нужно звонить по номеру экстренной помощи112.

Необходимость тестирования оценивает врач, и тест делается при наличии медицинских показаний. Если человек заболел, он должен в любом случае оставаться дома и по возможности оповестить о заболевании людей, с которыми он в последние дни контактировал. При легких симптомах, таких как кашель, небольшая температура, нужно оставаться дома и при необходимости снимать симптомы безрецептурными лекарствами.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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