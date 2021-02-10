В Эстонии выявлено уже 29 случаев заражения британским штаммом коронавируса

”К настоящему моменту выявлено 29 случаев с британским штаммом. Бразильских или южноафриканских штаммов выявлено не было”, — сказала Fotre профессор вирусологии Ирья Лутсар.

Департамент здоровья заключил с Тартуским университетом договор, по которому университет может каждую недели проводит секвенирование до 400 положительных тестов на коронавирус. Прежде всего на исследование посылаются тесты людей, которые вернулись из путешествия или источник заражения которых неясен.

Вирусолог Тартуского университета Андрес Меритс сказал, что три или четыре мутации британского штамма могут лучше соединяться с клетками, в связи с чем вирус быстрее размножается в организме. ”В результате этого зараженный человек выделяет большее количество вируса и вирус распространяется более интенсивно”, — сказал Меритс. При этом с иммунологической точки зрения британский штамм более или менее схож с первоначальным вирусом, против которого создана вакцина. ”Все указывает на то, что вакцина действует против него [британского штамма] так же хорошо, как и против первоначального вируса. Небольшие отличия имеются, но большой разницы нет”, — заверил эксперт.

Задача ученых состоит в том, чтобы максимально было выявлять изменения и максимально быстро сообщать департаменту о выявленных штаммах.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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