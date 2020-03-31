В Эстонии выявлено свыше 160 нарушений требования находиться в карантине

Информацию о людях, у которых был диагностирован коронавирус, полиции сообщает Департамент здоровья, а также 14 дней находиться дома должны и те, кто недавно приехал из-за границы — такие лица могут не быть больными, но все равно обязаны соблюдать установленные правила, сообщает RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

Всего полиция выявила более 160 нарушений требования оставаться дома, в случае повторных нарушений возможны штрафы на сумму до 2000 евро.

Чаще всего полицейские общаются с находящими в карантине людьми по телефону.

"Одна из возможностей состоит в том, что мы звоним таким людям, спрашиваем, где они находятся, как идут дела, есть ли проблемы. Если связаться по телефону не получается, то мы приезжаем к ним домой, смотрим, находятся ли они там, не нужна ли им какая-то помощь. Но, конечно, это не значит, что мы вступаем в тесный контакт с больными людьми. Такому человеку достаточно подойти к окну и показать, что с ним все в порядке", — рассказал глава оперативного штаба Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!