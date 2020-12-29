В Эстонии выявлено еще 478 случаев коронавируса

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 309 человек. 240 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 79, в Тартумаа — 24, в Вырумаа и Ляэнемаа по 8 новых положительных результатов теста на коронавирус.

В Пярнумаа добавилось шесть новых случаев, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа по пять, в Вильяндимаа четыре. В Ярвамаа, Рапламаа и Валгамаа по три. На Хийумаа два, в Пылвамаа и на Сааремаа по одному. В 17 случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 571,87 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 29 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 410 человек, из них в интенсивной терапии нуждаются 43 пациента, из которых 21 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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