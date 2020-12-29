В Эстонии выявлено еще 478 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4352 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 478, то есть 11% от общего количества тестов.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 309 человек. 240 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 79, в Тартумаа — 24, в Вырумаа и Ляэнемаа по 8 новых положительных результатов теста на коронавирус.
В Пярнумаа добавилось шесть новых случаев, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа по пять, в Вильяндимаа четыре. В Ярвамаа, Рапламаа и Валгамаа по три. На Хийумаа два, в Пылвамаа и на Сааремаа по одному. В 17 случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 571,87 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 29 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 410 человек, из них в интенсивной терапии нуждаются 43 пациента, из которых 21 человек находятся на искусственной вентиляции легких.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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