В Эстонии выявлено еще 478 случаев коронавируса, скончались 8 человек

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 309 человек. 240 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 79 новых положительных результатов теста на коронавирус, в Тартумаа – 24, в Вырумаа и Ляэнемаа — по восемь новых случаев заражения. В Пярнумаа добавилось шесть новых случаев, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа — по пять новых случаев. В Вильяндимаа добавилось четыре, в Ярвамаа, Рапламаа и Валгамаа – по три новых случая заражения. На Хийумаа добавилось два новых случая, в Пыльвамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В 17 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 571,87 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 25 000 человек

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 16 200 человек, 4179 из которых больны.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 5300 человек, из которых инфицированы 1545 человек.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находятся более 2300 человек, из которых 697 человек инфицированы (среди наблюдаемых также инфицированные Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского региона).

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1300 человек, из которых инфицированы 395 человека.

В больничном лечении нуждается 410 человек

По состоянию на утро 29 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 410 человек, из них в интенсивной терапии нуждаются 43 пациента, из которых 21 человек находится на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 47 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 40 человек, 16 пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19, трех человек перевели в другую больницу и тест одного человека признали ложноположительным.