В Эстонии выявлено еще 478 случаев коронавируса, скончались 8 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4352 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 478, то есть 11% от общего количества тестов.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 309 человек. 240 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 79 новых положительных результатов теста на коронавирус, в Тартумаа – 24, в Вырумаа и Ляэнемаа — по восемь новых случаев заражения. В Пярнумаа добавилось шесть новых случаев, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа — по пять новых случаев. В Вильяндимаа добавилось четыре, в Ярвамаа, Рапламаа и Валгамаа – по три новых случая заражения. На Хийумаа добавилось два новых случая, в Пыльвамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В 17 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 571,87 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья более 25 000 человек
В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 16 200 человек, 4179 из которых больны.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 5300 человек, из которых инфицированы 1545 человек.
Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находятся более 2300 человек, из которых 697 человек инфицированы (среди наблюдаемых также инфицированные Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского региона).
Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1300 человек, из которых инфицированы 395 человека.
В больничном лечении нуждается 410 человек
По состоянию на утро 29 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 410 человек, из них в интенсивной терапии нуждаются 43 пациента, из которых 21 человек находится на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 47 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 40 человек, 16 пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19, трех человек перевели в другую больницу и тест одного человека признали ложноположительным.
За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 68-летняя женщина, 69-летний мужчина, 74-летний мужчина, 81-летний мужчина, 86-летняя женщина, 86-летний мужчина, 93-летняя женщина и 94-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 221 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 1372 случаев заболевания COVID-19 у 1348 человек.
По состоянию на 29 декабря выздоровело 16 965 человек. Из них истории болезни 12 774 человек (75,3%) завершены, у 4191 человека (24,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено на более чем 621 000 тестов на вирус SARS-CoV-2. Всего было получено 26 283 положительных первичных теста (4,2% от общего количества тестов). С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице Департамента здоровья.
В Эстонии 516 человек вакцинированы от COVID-19
516 человек были вакцинированы от COVID-19. На сегодняшний день в информационную систему здравоохранения поступило 511 уведомлений о вакцинации, из которых 342 уведомления были получены вчера. Большинство прививок вчера было сделано в Ида-Таллиннской центральной больнице, Северо-Эстонской региональной больнице и Ида-Вируской центральной больнице.
По словам Катрин Рейнхольд, директора TEHIK, который управляет информационной системой здравоохранения, это данные за последние 24 часа, отправленные в систему врачами и медсестрами после вакцинации человека. «Конечно, сейчас именно они несут очень большую ответственность как за вакцинацию, так и за надлежащую документацию, поскольку если в уведомлении о вакцинации будет сделана ошибка, то поставщик медицинских услуг имеет право впоследствии изменить или отменить документ, что, в свою очередь, приведет к изменениям в статистике на следую щий день», — пояснила Рейнхольд. Например, в сегодняшней статистике 22 уведомления об иммунизации были исправлены, а пять уведомлений еще не поступили в информационную систему здравоохранения.
Не позднее начала новой недели TEHIK будет отображать подробную информацию о вакцинации в виде исходных данных на карте касательно коронавируса Департамента здоровья. Человек сможет сам просмотреть информацию о своей вакцинации на Портале пациентов digilugu.ee/ru.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и снизить количество заболеваний и смертей, связанных с COVID-19, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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