В Эстонии выявлено еще 47 больных коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 20 человек. В Ида-Вирумаа поступило 13 новых положительных результатов теста, в Вырумаа — 4, в Вильяндимаа и Рапламаа — по 2, в Тартумаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа — по одному. В двух случаях данные о месте жительства в регистре отсутствуют. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Коэффициент заболеваемости за 14 дней составляет 38,38 на 100 000 жителей.

Семь из выявленных в Харьюмаа случаев связаны с заражением внутри семьи, в шести случаях заражение произошло на работе, в еще пяти — обстоятельства выясняются. В одном случае источник заражения неизвестен.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья находится около 2000 человек, из которых 255 больны. Всего в регионе можно выделить пять очагов, из которых самые крупные — очаг Таллиннской гимназии Ляэнемере и очаг Ида-Таллиннской центральной больницы.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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