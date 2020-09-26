В Эстонии выявлено еще 47 больных коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 646 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 47 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 20 человек. В Ида-Вирумаа поступило 13 новых положительных результатов теста, в Вырумаа — 4, в Вильяндимаа и Рапламаа — по 2, в Тартумаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа — по одному. В двух случаях данные о месте жительства в регистре отсутствуют. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.
Коэффициент заболеваемости за 14 дней составляет 38,38 на 100 000 жителей.
Семь из выявленных в Харьюмаа случаев связаны с заражением внутри семьи, в шести случаях заражение произошло на работе, в еще пяти — обстоятельства выясняются. В одном случае источник заражения неизвестен.
Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья находится около 2000 человек, из которых 255 больны. Всего в регионе можно выделить пять очагов, из которых самые крупные — очаг Таллиннской гимназии Ляэнемере и очаг Ида-Таллиннской центральной больницы.
В случае с больницей 19 из 30 заболевших являются работниками больницы. В очаге гимназии на данный момент больны 22 ученика и восемь учителей. В очаге Спасательного департамента семь заболевших, в очаге рабочего месте — шесть и в очаге семьи -тоже шесть инфицированных.
Четыре новых случая в Ида-Вирумаа связаны с инфицированием в кругу семьи, три - с инфицированием в школе и два - с инфицированием на рабочем месте. В одном случае вирус был завезен из Российской Федерации и еще в одном человек заразился от знакомого. Случай Ляэне-Вирумаа связан с заболеванием внутри семьи.
Всего в восточном регионе семь активных очагов. В очаге рабочего места в Кохтла-Ярве — семь человек, в первом очаге рабочего места в Силламяэ 13 человек, во втором очаге рабочего места в Силламяэ шесть. В очаге круга знакомых — 20 человек, в очаге основной школы Таммику — 11 человек, в очаге дня рождения в — пять человек. Сегодня прибавился еще один очаг родственников и знакомых, где на настоящий момент пять заболевших (один из них живет в Таллинне).
Под наблюдением восточного регионального отделения находится более 900 человек, из них 171 человек заболел.
Новость будет дополнена.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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