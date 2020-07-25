25.07.2020, 10:46

В Эстонии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом: 5 из них — завозные из Польши и Украины


EST
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 365 первичных тестов на COVID-19, вызванное вирусом SARS-CoV-2. Положительными оказались 7 тестов.

По данным регистра народонаселения, 2 положительных результата тестирования выявлены у жителей Тарту.

Также положительные тесты выявлены у двоих рабочих мигрантов, граждан Польши. Также в статистику занесено три повторных теста, которые были сделаны рабочим мигрантам из Украины.

Читайте также: