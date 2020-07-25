В Эстонии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом: 5 из них — завозные из Польши и Украины

По данным регистра народонаселения, 2 положительных результата тестирования выявлены у жителей Тарту.

Также положительные тесты выявлены у двоих рабочих мигрантов, граждан Польши. Также в статистику занесено три повторных теста, которые были сделаны рабочим мигрантам из Украины.

По состоянию на утро 25 июля 3 человека в Эстонии нуждаются в больничном лечении в связи с коронавирусом, ни одного пациента на искусственной вентиляции легких. В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1921 человек. Из них истории болезни 1450 человек закончены (75,4%), у 471 человека (24,6%) с момента положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии в общей сложности сделано более 116 тысяч первичных тестов, из них 2033, т.е. 1,8% были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения SARS-CoV-2 и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди в течение 15 минут находились друг от друга на расстоянии ближе 2 метров.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2 и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!