В Эстонии выявлено 267 инфицированных коронавирусом. Всего было госпитализировано восемь человек(18)
По состоянию на утро 19 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 267 человек.
По состоянию на утро 19 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 267 человек.
Таким образом, за сутки прибавилось 9 инфицированных.
Всего с 31 января было проведено 2259 тестов на COVID-19.
У большинства заболевших — легкие симптомы. Всего было госпитализировано восемь человек.
В группу риска заболевания входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями, у которых болезнь может протекать сложнее.
Болезнь распространяется при близком контакте воздушно-капельным путем, на поверхностях вирус может сохраняться до 72 часов. Носить маски показано работникам здравоохранения и заболевшим, остальным, для того чтобы избежать заражения, следует соблюдать правила гигиены и избегать посещения многолюдных мест.
Болезнь COVID-19, причиной которой является коронавирус, генетически похожа на коронавирус SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus), и поэтому официальным термином для нее теперь используется SARS-CoV-2.
Больше информации на русском языке найдете на сайте Департамента здоровья.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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