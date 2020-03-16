В Эстонии выявлено 205 случаев заражения коронавирусом, но на самом деле инфицированных больше. Обзор ситуации в стране

Департамент здоровья подчеркивает, что на самом деле число инфицированных больше, и учитывая распространение вируса по стране, в ближайшее время, несомненно, их станет больше.

Сейчас уже можно точно сказать, что вирус распространяется внутри страны. У большинства пациентов с коронавирусом в Эстонии легкие симптомы.

Два человека до сих пор находятся в изоляции в больнице — один в Пярнуской больнице, второй в Клинике Тартуского университета. Как отмечает департамент, Эстония начала заниматься болезнью раньше, чем Италия, поэтому ситуация у нас в стране не такая плохая.

Скорая помощь при работе сосредоточится в первую очередь на помощи и тестировании людям с тяжелыми симптомами.

Департамент здоровья подчеркнул, что инфицированных коронавирусом ни в коем случае нельзя клеймить и стыдить, так как тогда люди просто начнут скрывать наличие болезни, что только усилит ее распространение.

Согласно текущим данным, большинство зараженных коронавирусом — это люди средних лет, разницы между мужчинами и женщинам не наблюдается. Детей и пожилых среди инфицированных мало.

Статистика показывает, что группа риска — пожилые люди и люди с со слабым иммунитетом. Поэтому советуют отложить визиты к пожилым родственникам, а самим людям старше 60 стоит избегать людных мест и держаться в изоляции. В больницах отменены посещения.

Семейные события, как свадьбы, дни рождени я и похороны, стоит проводить как можно в более узком кругу людей. Также молодежи нельзя собираться в торговых центрах и на парковках большими компаниями.