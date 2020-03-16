16.03.2020, 11:47

В Эстонии выявлено 205 случаев заражения коронавирусом, но на самом деле инфицированных больше. Обзор ситуации в стране

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дополнено в 12:30
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В Эстонии выявлено 205 случаев заражения коронавирусом, но на самом деле инфицированных больше. Обзор ситуации в стране
Davor Puklavec/PIXSELL, PA Images

По состоянию на утро 16 марта в Эстонии зафиксирован 171 случай заражения коронавирусом. Начиная с 31 января в Эстонии было сделано 1387 теста на COVID-19.

Департамент здоровья подчеркивает, что на самом деле число инфицированных больше, и учитывая распространение вируса по стране, в ближайшее время, несомненно, их станет больше.

Сейчас уже можно точно сказать, что вирус распространяется внутри страны. У большинства пациентов с коронавирусом в Эстонии легкие симптомы.

Два человека до сих пор находятся в изоляции в больнице — один в Пярнуской больнице, второй в Клинике Тартуского университета. Как отмечает департамент, Эстония начала заниматься болезнью раньше, чем Италия, поэтому ситуация у нас в стране не такая плохая.

Скорая помощь при работе сосредоточится в первую очередь на помощи и тестировании людям с тяжелыми симптомами.

Департамент здоровья подчеркнул, что инфицированных коронавирусом ни в коем случае нельзя клеймить и стыдить, так как тогда люди просто начнут скрывать наличие болезни, что только усилит ее распространение.

Согласно текущим данным, большинство зараженных коронавирусом — это люди средних лет, разницы между мужчинами и женщинам не наблюдается. Детей и пожилых среди инфицированных мало.

Статистика показывает, что группа риска — пожилые люди и люди с со слабым иммунитетом. Поэтому советуют отложить визиты к пожилым родственникам, а самим людям старше 60 стоит избегать людных мест и держаться в изоляции. В больницах отменены посещения.

Семейные события, как свадьбы, дни рождени я и похороны, стоит проводить как можно в более узком кругу людей. Также молодежи нельзя собираться в торговых центрах и на парковках большими компаниями.

Что касается детских садов, то они пока продолжат работать под наблюдением. Департамент подчеркивает, что больных детей ни в коем случае нельзя отводить в детский сад.

МВД напоминает, что с завтрашнего дня действуют ограничения на въезд на границе Эстонии. Теперь в страну могут попасть только граждане Эстонии и имеющие вид на жительство лица. Если иностранец хочет приехать на похороны, ему нужно ходатайствовать о соответствующей визе.

МИД призывает находящихся за рубежом жителей Эстонии вернуться в страну как можно быстрее, так как через пару дней это может быть уже невозможно из-за закрытия границ государств.

МИД подчеркивает, что если вы сейчас покинете Эстонию, то потом попасть обратно может быть очень сложно.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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