В Эстонии выявлен еще 331 больной коронавирусом, скончались 5 человек

За минувшие сутки в Эстонии коронавирус был диагностирован у 331 человека.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3985 теста на коронавирус, из которых первичных положительных тестов оказалось 331, то есть 8,3%.
Больше всего новых случаем заражения зарегистрировано в ХАрьюмаа (188, из них 152 в Таллинне). В Ида-Вирумаа прибавилось 62 случая, в Тартумаа — 19, а в Вырумаа — 17. В Пярнумаа зарегистрировано 11 зараженных, в Йыгевамаа — 8.
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составил 457,72 на 100 000 жителей.
В больницах находятся 303 человека с коронавирусом. ЗА сутки скончались 5 человек, больных коронавирусом.
Более подробная информация будет обнародована позже.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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