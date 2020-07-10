В Эстонии выявили еще два случая заражения коронавирусом. В две семьи вирус завезли из России(1)
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 445 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2. Положительными оказались два теста.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 445 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2. Положительными оказались два теста.
По данным регистра народонаселения, 2 положительных результата тестирования выявлены у жителей Харьюмаа (в Таллинне).
Под наблюдением Департамента здоровья 2 очага заражения в семьях. Один из них в Таллинне в семье из четырех человек. Другой в Нарва-Йыэсуу, где заражены уже шестеро, один случай зарегистрирован сегодня. В обе семьи вирус привезли из России. Еще один случай, который был выявлен сегодня, его происхождение заражения неизвестно.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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